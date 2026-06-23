Гари О'Нил возглавил "Ипсвич"

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" официально подтвердил назначение Гари О'Нила своим новым главным тренером.

О'Нил заключил с "Ипсвичем" трехлетний контракт и будет призван продолжить дело Кирана Маккенны, который после завоевания прямой путевки в Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона Чемпионшипа внезапно решил отдохнуть от футбола.



О'Нил прибыл в "Ипсвич" после полугода в "Страсбуре", где он заменил ушедшего на повышение в "Челси" Лиама Росеньора, достигнув полуфинала Лиги Конференций и заняв восьмое место в Лиге 1.



43-летний англичанин уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, где ему доводилось тренировать "Борнмут" и "Вулверхэмптон".



"Для меня честь стать главным тренером этого замечательного футбольного клуба. Я внимательно следил за прогрессом клуба в последние годы, и теперь получить возможность вести "Ипсвич" в Премьер-Лиге — это нечто, по поводу чего я испытываю огромный восторг", — сообщил О'Нил.