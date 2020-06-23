Гвардиол согласовал новый контракт с "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол согласовал со своим клубом новый новый долгосрочный контракт.

По информации ESPN, в ближайшее время "Сити" должен подтвердить, что 24-летний игрок сборной Хорватии связал свое будущее с клубом до 2031 года.



Предыдущий контракт Гвардиола был рассчитан до 2028 года, однако к Йошко существовал серьезный интерес со стороны "Баварии" и "Реала".



Гвардиол выступает за "Сити" после своего перехода из "РБ Лейпциг" летом 2023. Год назад Йошко был признан лучшим игроком "горожан" по итогам сезона, опередив Эрлинга Холанда и Кевина Де Брюйне.



Минувший сезон оказался испорчен для Гвардиола переломом ноги, полученным против "Челси" в январе. В мае Йошко вернулся на футбольное поле, впоследствии попав в заявку своей сборной на ЧМ-2026.