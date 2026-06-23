Нападающий "Монако" Фоларин Балоган может вернуться в Премьер-Лигу этим летом.

Будучи юниором, Балоган некоторое время провел в академии "Арсенал", но реального шанса в первой команде "канониров" не получил.



Также Балоган коротко поиграл за "Мидлсбро", а в 2023 году был продан "Арсеналом" в "Монако", с тех пор забив 31 гол в 91 матче.



Также 24-летний Балоган заявил о себе на международном уровне, забив в 11 голов в 29 матчах за сборную США.



The Athletic ожидает, что этим летом Балоган покинет "Монако", и Премьер-Лига выглядит его наиболее вероятным направлением. В данный момент Фоларин оценивается в 50 миллионов евро (43.2 млн. фунтов).