Анонс матча Англия — Гана

Во вторник, 23 июня, сборная Англии сыграет на Чемпионате Мира против Ганы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Англичане стартовали на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией, тогда как Гана в своем первом матче вырвала три очка против Панамы в компенсированное время (1:0).



Против хорватов англичане показали не лучший футбол в обороне, но в атаке сыграли очень достойно, выдав роскошный отрезок в начале второго тайма.



Если Англия одержит победу, а Хорватия одолеет Панаму, то подопечные Томаса Тухеля досрочно обеспечат себе первое место в Группе L.



- Англия и Гана встретятся на Чемпионатах Мира впервые. Их единственный предыдущий матч был товарищеским — 1:1 на "Уэмбли" в марте 2011.



- Англия не проиграла ни одного из восьми матчей против африканских сборных на Чемпионатах Мира (5 побед, 3 ничьи).



- Англия лишь второй раз в истории сыграет в Бостоне, потерпев здесь поражение 2:0 в товарищеском матче против сборной США в июне 1993.



- Гана не выиграла ни одного из четырех последних матчей против европейских сборных на Чемпионатах Мира (1 ничья, 3 поражения).



- Англия может в четвертый раз начать Чемпионат Мира с двух побед, прежде делая это в 1982, 2006 и 2018 годах.



- В первом туре группового этапа только Германия (12) нанесла ударов больше, нежели Англия (11) в матче с Хорватией.



- Капитан англичан Харри Кейн забил пять голов в своих пяти матчах против африканских сборных.



- Джуд Беллингем (22 года и 359 дней) может стать самым молодым игроком, достигшим рубежа в 50 матчей за сборную Англии.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака по-прежнему испытывает проблемы с ахиллом и, как и против Хорватии, сможет лишь выйти на замену. Остальные 25 игроков в порядке и рвутся в бой.



Чемпионат Мира 2026 года. Группа L. 3-й тур

Сборная Англии — сборная Ганы

Бостон. "Джиллетт Стэдиум". 23:00