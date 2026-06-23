Анонс матча Англия — Гана
Во вторник, 23 июня, сборная Англии сыграет на Чемпионате Мира против Ганы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
Англичане стартовали на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией, тогда как Гана в своем первом матче вырвала три очка против Панамы в компенсированное время (1:0).
Против хорватов англичане показали не лучший футбол в обороне, но в атаке сыграли очень достойно, выдав роскошный отрезок в начале второго тайма.
Если Англия одержит победу, а Хорватия одолеет Панаму, то подопечные Томаса Тухеля досрочно обеспечат себе первое место в Группе L.
- Англия и Гана встретятся на Чемпионатах Мира впервые. Их единственный предыдущий матч был товарищеским — 1:1 на "Уэмбли" в марте 2011.
- Англия не проиграла ни одного из восьми матчей против африканских сборных на Чемпионатах Мира (5 побед, 3 ничьи).
- Англия лишь второй раз в истории сыграет в Бостоне, потерпев здесь поражение 2:0 в товарищеском матче против сборной США в июне 1993.
- Гана не выиграла ни одного из четырех последних матчей против европейских сборных на Чемпионатах Мира (1 ничья, 3 поражения).
- Англия может в четвертый раз начать Чемпионат Мира с двух побед, прежде делая это в 1982, 2006 и 2018 годах.
- В первом туре группового этапа только Германия (12) нанесла ударов больше, нежели Англия (11) в матче с Хорватией.
- Капитан англичан Харри Кейн забил пять голов в своих пяти матчах против африканских сборных.
- Джуд Беллингем (22 года и 359 дней) может стать самым молодым игроком, достигшим рубежа в 50 матчей за сборную Англии.
Вингер "Арсенала" Букайо Сака по-прежнему испытывает проблемы с ахиллом и, как и против Хорватии, сможет лишь выйти на замену. Остальные 25 игроков в порядке и рвутся в бой.
Чемпионат Мира 2026 года. Группа L. 3-й тур
Сборная Англии — сборная Ганы
Бостон. "Джиллетт Стэдиум". 23:00
23.06.2026 18:00
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Последние комментарии:
Писькорская пидорская вротвыебанная трухлявка еще не догорела? Или пока ток фейков выкатила?
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Пока змагаренок перемогает русню на фупле, хохлы тикают с нэньки на параплане под автоматные выстрелы. ОРУ!
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Какой же Губерниев далбаеб. Ору. Ещё и на всю страну сидит и орёт. Единственный адекват - Рахимов.
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Макарелья - 50 млн
Дензел на максималках ака ебырь гейселоны - 20 млн
Конате - бесплатно
Бернарду - бесплатно
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Не ахти , конечно, но это ещё не всё. На данный момент Маура и Пересу за ТО можно поставить 8 по десятибалльной шкале. В идеале хотелось бы Витинью, Кайседо и Салиба. Но да ладно. Ссытесь, чмохи?)
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бляхахахахахахахахах)) срочно всех найти и набутылить
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УХИХИХИХИХИХХИХИХИХИХИХИХИ
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23.06.2026 16:19 #
imf-tau
Слабо ебут.
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Источник: https://fapl.ru/posts/122823/?c=1
Мазохисты в шлеме, мечтающие о жетской порке не проползали?
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