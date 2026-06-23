Анонс матча Англия — Гана

Сборная Англии Во вторник, 23 июня, сборная Англии сыграет на Чемпионате Мира против Ганы. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Англичане стартовали на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией, тогда как Гана в своем первом матче вырвала три очка против Панамы в компенсированное время (1:0).

Против хорватов англичане показали не лучший футбол в обороне, но в атаке сыграли очень достойно, выдав роскошный отрезок в начале второго тайма.

Если Англия одержит победу, а Хорватия одолеет Панаму, то подопечные Томаса Тухеля досрочно обеспечат себе первое место в Группе L.

- Англия и Гана встретятся на Чемпионатах Мира впервые. Их единственный предыдущий матч был товарищеским — 1:1 на "Уэмбли" в марте 2011.

- Англия не проиграла ни одного из восьми матчей против африканских сборных на Чемпионатах Мира (5 побед, 3 ничьи).

- Англия лишь второй раз в истории сыграет в Бостоне, потерпев здесь поражение 2:0 в товарищеском матче против сборной США в июне 1993.

- Гана не выиграла ни одного из четырех последних матчей против европейских сборных на Чемпионатах Мира (1 ничья, 3 поражения).

- Англия может в четвертый раз начать Чемпионат Мира с двух побед, прежде делая это в 1982, 2006 и 2018 годах.

- В первом туре группового этапа только Германия (12) нанесла ударов больше, нежели Англия (11) в матче с Хорватией.

- Капитан англичан Харри Кейн забил пять голов в своих пяти матчах против африканских сборных.

- Джуд Беллингем (22 года и 359 дней) может стать самым молодым игроком, достигшим рубежа в 50 матчей за сборную Англии.

Вингер "Арсенала" Букайо Сака по-прежнему испытывает проблемы с ахиллом и, как и против Хорватии, сможет лишь выйти на замену. Остальные 25 игроков в порядке и рвутся в бой.

Чемпионат Мира 2026 года. Группа L. 3-й тур
Сборная Англии — сборная Ганы
Бостон. "Джиллетт Стэдиум". 23:00





Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Ганы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2026 18:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 23.06.2026 19:23 # imf-tau
    Писькорская пидорская вротвыебанная трухлявка еще не догорела? Или пока ток фейков выкатила?

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  2. dexter 23.06.2026 19:16 # dexter
    Пока змагаренок перемогает русню на фупле, хохлы тикают с нэньки на параплане под автоматные выстрелы. ОРУ!

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  3. halamadrid94 23.06.2026 19:06 # halamadrid94
    Какой же Губерниев далбаеб. Ору. Ещё и на всю страну сидит и орёт. Единственный адекват - Рахимов.

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  4. halamadrid94 23.06.2026 18:46 # halamadrid94
    Макарелья - 50 млн
    Дензел на максималках ака ебырь гейселоны - 20 млн
    Конате - бесплатно
    Бернарду - бесплатно
    __________________________________________________________
    Не ахти , конечно, но это ещё не всё. На данный момент Маура и Пересу за ТО можно поставить 8 по десятибалльной шкале. В идеале хотелось бы Витинью, Кайседо и Салиба. Но да ладно. Ссытесь, чмохи?)

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  5. narcot 23.06.2026 18:44 # narcot
    бляхахахахахахахахах)) срочно всех найти и набутылить



    Пропагандист Владимир Соловьев удалил из своего аккаунта публикации с заявлениями Владимира Путина о «СВО» из-за оставленных под ними реакциями «клоуна». Теперь эта реакция запрещена

    (ответить)

  6. narcot 23.06.2026 18:44 # narcot
    какой же уёбок и какие же лохи в этой сборной


    Роналду выйдет в старте на матч с Узбекистаном

    Криштиану нужно забить 11 голов, чтобы уже сегодня побить рекорд Месси и стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ

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  7. forester-ibe 23.06.2026 18:42 # forester-ibe
    "Маццкваа, памааажиии"

    Зеленский молился Московской Богородице и катался по полу после очередной дозы

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  8. narcot 23.06.2026 18:21 # narcot
    УХИХИХИХИХИХХИХИХИХИХИХИХИ



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    Вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным заявил, что ситуация на топливном рынке остается «сложной», но находится «под контролем». Однако планируется ряд ограничений.

    Новак сообщил, что введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Сейчас рассматривается полный запрет на экспорт дизеля. Увеличены мощности работы всех российских НПЗ и сокращены сроки ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

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  9. narcot 23.06.2026 18:20 # narcot
    только бабца вчера рот открыла, будто на сетевых всё ок))



    В Тюменской области на АЗС «Газпромнефти» введены ограничения на продажу топлива

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  10. stepfather 23.06.2026 18:15 # stepfather
    сукахахахахаха)) у него дислексия? чо он так трясётся и заикается? читать не научился? ОРУУУУУУУУУУУУУУ



    Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей — Путин

    Он обозначил в качестве позиций РФ для переговоров принципы Стамбула, Анкориджа, реалии на земле и свое выступление в МИД в 2024 году.

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  11. b84 23.06.2026 18:11 # b84
    В Ростове начались драки на заправках. 95-й достанется сильнейшему.

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  12. romano 23.06.2026 18:10 # romano
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  13. hacdildo 23.06.2026 18:09 # hacdildo
    23.06.2026 16:19 #
    imf-tau

    Слабо ебут.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/122823/?c=1

    Мазохисты в шлеме, мечтающие о жетской порке не проползали?

    (ответить)

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