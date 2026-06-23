Чалоба рассказал, как узнал о вызове на ЧМ-2026

Защитник "Челси" Трево Чалоба рассказал, как его настигла новость о включении в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.

За считанные дни до старта ЧМ-2026 англичане добавили Чалобу в свою заявку, где Трево занял место получившего травму Тино Ливраменто.



На тот момент 26-летний защитник уже находился в Соединенных Штатах, но с совершенно другими целями.



"Я бы не сказал, что я был готов, но я уже был на каникулах в Нью-Йорке, просто планировал свой отдых и не думал о Чемпионате Мира".



"Я просто получил сообщение в понедельник, удивился и был готов отправиться".



"Когда в конце сезона нам сообщали, попали мы в заявку или нет, он (Томас Тухель) сказал: "Ты был близок".



"Я был расстроен, что не попал в заявку, но он сказал: "Оставайся наготове". Поэтому мне удавалось проводить тренировки то здесь, то там, но в целом я наслаждался своими каникулами".



"Я вылетел в Нью-Йорк, чтобы затем отправиться в Лос-Анджелес, но, как вы знаете, мне пришлось отменить эти планы после сообщения в понедельник. Я все еще пытаюсь вернуть свои деньги".



"Где я получил это сообщение? Это было буквально на Таймс-сквер. Я пошел по магазинам или вроде того. Когда я вернулся в отель, то увидел сообщение от Томаса, но оно было отправлено два часа назад".



"Я не видел сообщение два часа. Я не брал с собой телефон, я просто прогуливался по городу. Когда я вернулся в отель и посмотрел в свой телефон, то там он спрашивал, могу ли я ему позвонить. Мое сердце просто екнуло".



"Мы поговорили по FaceTime, и он сообщил мне новость. Я был предельно счастлив", — цитирует Чалобу talkSPORT.