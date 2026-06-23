"Челси" продаст Делапа или Джексона

"Челси" собирается продать одного нападающего этим летом, выбирая между Лиамом Делапом и Николасом Джексоном.

В данный момент в распоряжении нового главного тренера "Челси" Хаби Алонсо есть четверо нападающих, причем Жоао Педро считается неприкасаемым, а Марк Гиу не входит в его планы и, как ожидает The Atheltic, уйдет от "синих" в аренду или насовсем.



Далее "Челси" нужно сделать выбор между Делапом, который год назад был куплен у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов и забил единственный гол в Премьер-Лиге, и Джексоном, который возвращается на "Стэмфорд Бридж" после сезона аренды в "Баварии".



Несмотря на разочаровывающий сезон Делапа, к Лиаму сохраняется высокий интерес. Минимум два клуба Премьер-Лиги выразили желание заполучить 23-летнего англичанина.