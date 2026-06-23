"Фулхэм" готовится подтвердить Арбелоа

"Фулхэм" готовится подтвердить Альваро Арбелоа своим новым главным тренером.

"Фулхэм" до последнего надеялся предотвратить уход Марку Силвы, однако тот передумал оставаться в лондонском клубе, когда ему предоставилась возможность стать преемником Жозе Моуриньо в "Бенфике".



Только на прошлой неделе вице-президент "Фулхэма" Тони Хан сказал, что его клуб определил двух ведущих кандидатов на вакантный пост, и The Athletic ожидает, что в итоге выбор будет сделан в пользу Арбелоа.



В настоящий момент "Фулхэм" обсуждает с Арбелоа заключительные детали трехлетнего контракта, а также формирование тренерского штаба Альваро и трансферные планы.



Заключительные четыре месяца минувшего сезона Арбелоа провел у руля "Реала", достигнув 1/4 финала Лиги Чемпионов.