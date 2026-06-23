"Фулхэм" готовится подтвердить Арбелоа
"Фулхэм" готовится подтвердить Альваро Арбелоа своим новым главным тренером.
"Фулхэм" до последнего надеялся предотвратить уход Марку Силвы, однако тот передумал оставаться в лондонском клубе, когда ему предоставилась возможность стать преемником Жозе Моуриньо в "Бенфике".
Только на прошлой неделе вице-президент "Фулхэма" Тони Хан сказал, что его клуб определил двух ведущих кандидатов на вакантный пост, и The Athletic ожидает, что в итоге выбор будет сделан в пользу Арбелоа.
В настоящий момент "Фулхэм" обсуждает с Арбелоа заключительные детали трехлетнего контракта, а также формирование тренерского штаба Альваро и трансферные планы.
Заключительные четыре месяца минувшего сезона Арбелоа провел у руля "Реала", достигнув 1/4 финала Лиги Чемпионов.
23.06.2026 15:00
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