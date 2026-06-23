Эмери хочет видеть Боуэна в "Астон Вилле"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери является огромным поклонником Джаррода Боуэна и хочет видеть капитана "Вест Хэма" в своей команде.
Несмотря на вылет "Вест Хэма" из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона, Боуэн пока не решил, хочет ли он покинуть лондонский клуб, где у него остается четыре года по контракту.
"Вилла" пока не начинала переговоры с "Вест Хэмом" и рассматривает сделку по Боуэну как сложную, однако со стороны бирмингемского клуба существует серьезный интерес к 29-летнему англичанину.
The Athletic полагает, что "Вилле" придется раскошелиться минимум на 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить Боуэна этим летом.
23.06.2026 14:00
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