Эмери хочет видеть Боуэна в "Астон Вилле"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери является огромным поклонником Джаррода Боуэна и хочет видеть капитана "Вест Хэма" в своей команде.

Несмотря на вылет "Вест Хэма" из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона, Боуэн пока не решил, хочет ли он покинуть лондонский клуб, где у него остается четыре года по контракту.



"Вилла" пока не начинала переговоры с "Вест Хэмом" и рассматривает сделку по Боуэну как сложную, однако со стороны бирмингемского клуба существует серьезный интерес к 29-летнему англичанину.



The Athletic полагает, что "Вилле" придется раскошелиться минимум на 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить Боуэна этим летом.