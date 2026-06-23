"Челси" заинтересован в Лакруа

"Челси" заинтересован в приобретении центрального защитника "Кристал Пэлас" Максанса Лакруа.

После ухода Марка Гехи в "Манчестер Сити" в январе на Лакруа легла дополнительная ответственность как на лидера обороны "Пэлас", и Максанс блестяще справился с этой ролью, поспособствовав завоеванию "орлами" трофея Лиги Конференций.



Как сообщает The Athletic, "Пэлас" предпочел бы сохранить свой состав, вдобавок у Лакруа остается еще три года по контракту, однако стратегией "орлов" всегда было развивать игроков и затем продавать их с прибылью.



Если до продажи Лакруа дойдет, то сперва "Пэлас" нужно будет обзавестись заменой 26-летнему игроку сборной Франции.