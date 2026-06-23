Рэшфорд дал Англии установку на матч с Ганой

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд призвал свою команду застать Гану врасплох темпом своего футбола.

Во вторник вечером англичане проведут свой второй матч на ЧМ-2026, и Рэшфорд настроен развить успех, достигнутый против Хорватии на прошлой неделе.



"Думаю, мы должны задать темп, который они не смогут выдержать, а нам нужно будет стараться сохранять его".



"Если мы сможем играть на таком уровне, это будет приносить нам победы в матчах".



"Одну вещь мы можем предсказать. Это то, как мы будем вести себя на протяжении 90 или 120 минут".



"Поэтому, думаю, нам, игрокам, просто нужно сосредоточиться на этом. Мы просто должны продолжать подстегивать себя. Мы определенно способны на это", — цитирует Рэшфорда ESPN.