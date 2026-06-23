Андерсон назвал Райса своим главным примером для подражания в сборной Англии

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон назвал Деклана Райса в качестве своего главного примера для подражания в сборной Англии.

При Томасе Тухеле именно Андерсон и Райс утвердились в качестве основной связки в центре поля сборной Англии, и ожидается, что оба сыграют против Ганы во вторник вечером.



23-летний Андерсон признается, что смотрит на своего более опытного партнера с восхищением и называет Райса тем, у кого он учится больше всего.



"Я бы сказал, что это Дек. Думаю, я просто наблюдал за Деком весь сезон, за его игрой в футболке сборной Англии".



"И хотя я играю вместе с ним, у нас слегка разные роли. Я просто наслаждаюсь игрой вместе с ним, мне нравится наблюдать за ним и заимствовать вещи из его игры. Он был невероятен в этом сезоне за "Арсенал". Он тот, на кого я равняюсь", — сообщил Андерсон ITV.