"Арсенал" открыт к продаже Эдегора

"Арсенал" готов продать своего капитана Мартина Эдегора этим летом, если получит правильное предложение.

В минувшем сезоне Эдегор помог "Арсеналу" завоевать титул Премьер-Лиги, но лишь забил один гол и сделал шесть "ассистов". К примеру, в кампании 2023/24 у Мартина было 18 результативных действий в рамках английского первенства.



Уже некоторое время ходят слухи, что "Арсенал" может попрощаться с Эдегором этим летом, и журналист BBC Сами Мокбел в подкасте Latte Firm подтверждает, что "канониры" открыты к расставанию с Мартином.



Однако в 2021 году "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала" за 30 миллионов фунтов, и "канониры" рассчитывают на ощутимую прибыль, если 27-летний полузащитник сборной Норвегии покинет клуб в это окно.



Добавим, от контракта Эдегора остается еще два полных года, поэтому "Арсенал" находится в комфортном положении и не будет спешить с решением по будущему Мартина.