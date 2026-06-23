"Арсенал" открыт к продаже Эдегора

Мартин Эдегор "Арсенал" готов продать своего капитана Мартина Эдегора этим летом, если получит правильное предложение.

В минувшем сезоне Эдегор помог "Арсеналу" завоевать титул Премьер-Лиги, но лишь забил один гол и сделал шесть "ассистов". К примеру, в кампании 2023/24 у Мартина было 18 результативных действий в рамках английского первенства.

Уже некоторое время ходят слухи, что "Арсенал" может попрощаться с Эдегором этим летом, и журналист BBC Сами Мокбел в подкасте Latte Firm подтверждает, что "канониры" открыты к расставанию с Мартином.

Однако в 2021 году "Арсенал" выкупил Эдегора у "Реала" за 30 миллионов фунтов, и "канониры" рассчитывают на ощутимую прибыль, если 27-летний полузащитник сборной Норвегии покинет клуб в это окно.

Добавим, от контракта Эдегора остается еще два полных года, поэтому "Арсенал" находится в комфортном положении и не будет спешить с решением по будущему Мартина.





Метки Арсенал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2026 09:00

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  1. sausage 23.06.2026 09:13 # sausage
    Открыты к продаже значит: дадут сотку, почему бы не продать?) Как же заебали эти слухи на кофейной гуще.

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