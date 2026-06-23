Томас Партей готов сыграть против Англии на ЧМ-2026

Бывший полузащитник "Арсенала" Томас Партей подтвердил, что готов сыграть за сборную Ганы против Англии на Чемпионат Мира.

33-летний Партей пропустил стартовый для ганцев матч на ЧМ-2026 против Панамы на прошлой неделе — Томасу просто не дали визу в Канаду.



Отказ в визе в одну из стран-хозяек турнира связан с тем, что в Англии Партея обвиняют в семи изнасилованиях и одном случае сексуального насилия в отношении четырех женщин.



Однако Партей, категорически отрицающий свою вину, расслаблен насчет своих проблем с законом и готов сыграть против английской сборной в Бостоне в среду вечером.



"Это часть футбола. Вещи за пределами футбола, которые ты не можешь контролировать. Сейчас я чувствую себя нормально и готов сыграть", — цитирует Партея BBC.