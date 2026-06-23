"Реал" положил глаз на Инкапье

Пьеро Инкапье Испанский "Реал" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Пьеро Инкапье.

Уже подписав свободным агентом Ибраиму Конате из "Ливерпуля", главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо также хочет обзавестись левоногим центральным защитником, который может сыграть и на фланге обороне.

И как раз Инкапье значится среди вариантов, рассматриваемых "Реалом", что ESPN подтвердили сразу несколько источников.

Минувший сезон Инкапье провел за "Арсенал" на правах аренды из "Байера", однако на "канонирах" лежит обязательство по выкупу 24-летнего эквадорца.

По ходу кампании Инкапье не всегда имел место в стартовом составе "Арсенала", но все равно сыграл важную роль в завоевании титула Премьер-Лиги и достижении финала Лиги Чемпионов.

Впрочем, прямо сейчас "Реал" покупать и не готов — сперва Моуриньо нужно освободить место для новичка, избавившись от кого-нибудь из имеющихся игроков.





Метки Арсенал, Инкапье, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2026 07:00

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  1. closer 23.06.2026 07:48 # closer
    Как принимают в гунеры показано на фото

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  2. bangladesh 23.06.2026 07:22 # bangladesh
    у Михаила все стабильно

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  3. wengerrrro 23.06.2026 07:02 # wengerrrro
    аахаххахахаха

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