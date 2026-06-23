"Ливерпуль" сделал запрос насчет Матеуша Фернандеша

"Ливерпуль" сделал запрос насчет полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

По информации журналиста Фабрицио Романо, около двух недель назад "Ливерпуль" связался со своими коллегами из "Вест Хэма", чтобы узнать условия трансфера Фернандеша.



Дальше этого переговоры не продвинулись, и теперь ожидается, что 21-летний португалец перейдет либо в "Манчестер Юнайтед", либо в "Тоттенхэм", причем именно "шпоры" называются Романо фаворитом.



Тем не менее, интерес "Ливерпуля" к Фернандешу говорит о том, что новый главный тренер "красных" Андони Ираола заинтересован в укреплении центра поля, где у него сейчас есть Кертис Джонс, Ватару Эндо и Алексис Макаллистер, чье будущее выглядит неопределенным.