"Челси" не вернется за Бергваллом

"Челси" не планирует возобновлять свой интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Лукасу Бергваллу.

На днях стало известно, что дефицит игрового времени в минувшем сезоне заставил Бергвалла сообщить "Тоттенхэму" о своем желании покинуть клуб этим летом.



Об интересе "Челси" к Бергваллу сообщалось еще в январе, однако на сей раз "синие", несмотря на риск лишиться Энцо Фернандеса, не будут пытаться заполучить 20-летнего игрока сборной Швеции.



Одновременно с этим Evening Standard опровергает слухи об интересе "Челси" к защитнику "Манчестер Сити" Джону Стоунсу и вингеру "Арсенала" Итану Нванери.



Что касается правого защитника "Аталанты" Марко Палестры, которого также сватают в "Челси", то насчет него переговоров на клубном уровне не ведется.