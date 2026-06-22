Совладелец "Виллы" определился с ценой за Роджерса

Совладелец и президент "Астон Виллы" Нассеф Савирис определился с ценой за своего нападающего Моргана Роджерса на это лето.

Роджерс считается одной из ключевых трансферных целей "Арсенала" на летнее окно. Также Моргана сватают в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию".



По информации Daily Mail, Савирис надеется отразить интерес клубов к Роджерсу, и только предложение, значительно превышающее 100 миллионов фунтов, заставит его передумать.



Устанавливая столь высокую планку, Савирис ориентируется на цены, которые запрашивают "Ноттингем Форест" за Эллиота Андерсона и "РБ Лейпциг" за Яна Диоманде. Нассеф не видит причины, почему он должен делать скидку, ведь у Роджерса есть долгосрочный контракт, а "Вилла" попала в Лигу Чемпионов.



Таким образом, чтобы реально рассчитывать на приобретение Роджерса, "Арсеналу" придется не только обновить свой трансферный рекорд, но и продать кого-нибудь из имеющихся игроков.