"Юнайтед" подтвердит покупку Эдерсона после ЧМ-2026
"Манчестер Юнайтед" подтвердит приобретение полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона после того, как сборная Бразилии завершит выступление на Чемпионате Мира.
"Юнайтед" еще в начале июня согласовал приобретение Эдерсона за 35 миллионов фунтов, однако было решено повременить с оформлением этого трансфера.
Как сообщает The Sun, 26-летний полузащитник вылетит в Манчестер на подписание контракта с "Юнайтед", когда бразильская сборная завершит выступать на ЧМ-2026.
"Я должен подождать. Сейчас я должен насладиться победой (над Гаити), а затем посмотрим".
"Конечно, все почти сделано. Но сейчас я должен насладиться этим моментом. Это замечательный опыт, и ты должен получить от него максимальное удовольствие", — сообщил в минувшую пятницу Эдерсон.
22.06.2026 21:00
Просмотров: 216
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: