"Юнайтед" подтвердит покупку Эдерсона после ЧМ-2026

"Манчестер Юнайтед" подтвердит приобретение полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона после того, как сборная Бразилии завершит выступление на Чемпионате Мира.

"Юнайтед" еще в начале июня согласовал приобретение Эдерсона за 35 миллионов фунтов, однако было решено повременить с оформлением этого трансфера.



Как сообщает The Sun, 26-летний полузащитник вылетит в Манчестер на подписание контракта с "Юнайтед", когда бразильская сборная завершит выступать на ЧМ-2026.



"Я должен подождать. Сейчас я должен насладиться победой (над Гаити), а затем посмотрим".



"Конечно, все почти сделано. Но сейчас я должен насладиться этим моментом. Это замечательный опыт, и ты должен получить от него максимальное удовольствие", — сообщил в минувшую пятницу Эдерсон.