"Сити" заплатит "Челси" свыше 17 млн. фунтов за Мареску

"Манчестер Сити" заплатит "Челси" свыше 17 миллионов фунтов в качестве компенсации за главного тренера Энцо Мареску.

Именно Мареска, уволенный из "Челси" в январе, был избран "Сити" на роль преемника для Хосепа Гвардиолы, покинувшего клуб с "Этихад" в конце сезона.



На момент увольнения из "Челси" у Марески оставалось еще три с половиной года по контракту, который, как настаивают "синие", Энцо нарушил, вступив в контакт с "Сити".



"Челси" мог бы эскалировать жалобу на "Сити" за тайные переговоры с Мареской до уровня Премьер-Лиги, но "горожане" предпочли уладить эту ситуацию полюбовно.



Как сообщает Sky Sports, все стороны уже достигли устной договоренности. "Челси" получит от "Сити" компенсацию в размере свыше 17 млн. фунтов, и в ближайшие 24 часа Мареска прибудет в Манчестер на подписание трехлетнего контракта.