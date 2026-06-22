Кертис Джонс, вероятно, останется в "Ливерпуле"

Кертис Джонс, по всей видимости, останется в "Ливерпуле", который так и не смог договориться о трансфере английского полузащитника в итальянский "Интер".

Не сумев заполучить Джонса в январе, ранее в этом месяце "Интер" возобновил интерес к Кертису, который провел 228 матчей за "Ливерпуль" и выиграл семь трофеев с родным клубом.



"Интеру" было заранее сказано, что "Ливерпуль" оценивает своего воспитанника в 35 миллионов фунтов и идти на уступки не собирается.



И хотя у Джонса остается 12 месяцев по контракту, "Ливерпуль" ссылался на то, что "Тоттенхэм" заплатил "Брайтону" за защитника Ян Пола Ван Хекке, который находился в такой же контрактной ситуации, 52 млн. фунтов.



Несмотря на все предостережения, "Интер" предложил только 20 млн. фунтов и дал понять, что это потолок для клуба Серии А. На этом "Ливерпуль" предпочел завершить переговоры.



The Telegraph ожидает, что теперь 25-летний англичанин останется в "Ливерпуле" и попытается произвести впечатление на нового главного тренера "красных" Андони Ираолу.