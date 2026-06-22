Каррагер: "Диоманде обладает качествами, чтобы стать преемником Салаха"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер немецкого "РБ Лейпциг" Ян Диоманде обладает качествами, чтобы стать преемником Мохамеда Салаха.
Диоманде считается целью номер один "Ливерпуля" на замену покидающему клуб Салаху, и "красные" уже даже сделали одно предложение о покупке Яна, в ответ услышав отказ.
Наблюдая за игрой 19-летнего Диоманде за сборную Кот-д'Ивуара на Чемпионате Мира, Каррагер соглашается, что эта инвестиция стоит того.
"Думаю, он был великолепен в первом матче на Чемпионате Мира. Второй матч он сыграл похуже, но все равно излучал реальную опасность".
"Думаю, в его случае вы покупаете потенциал, а не то, что он может прямо сейчас. Речь о 19-летнем парне. Он еще молод".
"Но когда смотришь на него, то он выглядит так, что в физическом плане обладает всем необходимыми атрибутами".
"Ты вспоминаешь, что в прошлом "Ливерпуль" был успешен, обладая мощными и быстрыми игроками на флангах. Ты вспоминаешь о Салахе и Садио Мане, особенно о них двоих".
"Он определенно выглядит тем, кто обладает такого рода чертами. "Ливерпулю" этого очень не хватало в минувшем сезоне, не хватало скорости в этих фланговых зонах", — сообщил Каррагер Sky Sports.
22.06.2026 18:00
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