"Тоттенхэм" нацелился на Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд стал очередной трансферной целью для "Тоттенхэма".

Будущее Рэшфорда оказалось в подвешенном состоянии после того, как "Барселона" не стала пользоваться своей опцией по выкупу Маркуса после сезона аренды за 26 миллионов фунтов.



Эта ситуация привлекла внимание "Тоттенхэма", приоритетом которого этим летом являются проверенные игроки с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм" готов выдвинуть свое предложение по Рэшфорду, но не собирается платить 40 млн. фунтов, которые прописаны в контракте 28-летнего англичанина с "Юнайтед" в качестве отступных.



По информации i Sport, сам Рэшфорд предпочитает отправиться зарубеж, вернувшись в "Барселону" или перейдя в "Баварию", или получить второй шанс в родном "Юнайтед". О выступлении за другой клуб Премьер-Лиги Маркус в данный момент не помышляет, но с течением лета это может измениться.



Кроме того, "Юнайтед" отчаянно жаждет убрать Рэшфорда из своей зарплатной ведомости, что может заставить Маркуса пересмотреть свои приоритеты.