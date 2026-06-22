"Челси" готовит предложение по Андреа Камбьязо

"Челси" готовит стартовое предложение о покупке защитника итальянского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

Камбьязо связывали с переходом в "Челси" и ранее, но после продажи Марка Кукурельи в "Реал" "синие" нуждаются в Андреа еще больше.



Как сообщает Sport Mediaset, именно Камбьязо был определен "Челси" в качестве цели номер один на замену Кукурелье, и "синие" уже готовятся выдвинуть свое стартовое предложение в 30 миллионов евро (26 млн. фунтов), включая бонусы.



В данный момент "Ювентус" оценивает Камбьязо в 40 млн. евро (34.6 млн. фунтов), однако "Челси" настроен самым решительным образом в отношении 26-летнего итальянца.



Добавим, Камбьязо может сыграть не только левого защитника, но также левого вингера и правого защитника.