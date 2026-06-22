Рэшфорд: "Мы должны сражаться друг за друга"

Нападающий Маркус Рэшфорд призвал своих партнеров по сборной Англии "сражаться друг за друга" на Чемпионате Мира.

Из-за конкуренции со стороны Энтони Гордона, едва перешедшего в "Барселону", где Рэшфорд провел этот сезон на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", в первом для англичан матче на ЧМ-2026 против Хорватии Маркус лишь отметился появлением на замену.



Однако Рэшфорд призывает игроков правильно отнестись к конкуренции, поставив интересы команды на первое место.



"Мы являемся одной командой, и мы должны сражаться друг за друга точно так же, как вы сражаетесь за свою команду в клубах. Сейчас это норма".



"Мы понимаем, что это сложно, потому что каждый хочет играть, и многие игроки заслуживают играть. В какой-то момент игроки будут испытывать разочарование, но важно, как вы справитесь с этим", — цитирует Рэшфорда The Independent.