"Комо" заинтересован в Чалобе
Итальянский "Комо" заинтересован в приобретении защитника "Челси" Трево Чалобы.
"Комо" под руководством бывшего полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса сенсационно выступил в этом сезоне, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.
Теперь "Комо" ищет усиление под элитный европейский турнир, одной из своих целей определив Чалобу, который в последний момент был добавлен в заявку сборной Англии на ЧМ-2026 по причине травмы Тино Ливраменто.
Однако согласование сделки, как отмечает журналист Фабрицио Романо, выглядит сложным. На данной стадии "Челси" и "Комо" сильно расходятся в оценке стоимости 26-летнего защитника.
"Челси" высоко ценит Чалобу, тогда как "Комо" не готов выходить за рамки своего бюджета.
22.06.2026 13:00
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