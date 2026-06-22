"Комо" заинтересован в Чалобе

Итальянский "Комо" заинтересован в приобретении защитника "Челси" Трево Чалобы.

"Комо" под руководством бывшего полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса сенсационно выступил в этом сезоне, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.



Теперь "Комо" ищет усиление под элитный европейский турнир, одной из своих целей определив Чалобу, который в последний момент был добавлен в заявку сборной Англии на ЧМ-2026 по причине травмы Тино Ливраменто.



Однако согласование сделки, как отмечает журналист Фабрицио Романо, выглядит сложным. На данной стадии "Челси" и "Комо" сильно расходятся в оценке стоимости 26-летнего защитника.



"Челси" высоко ценит Чалобу, тогда как "Комо" не готов выходить за рамки своего бюджета.