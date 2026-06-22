"Форест" видит в Бергвалле замену для Андерсона

"Ноттингем Форест" определил полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Бергвалла в качестве возможной замены для Эллиота Андерсона.

К настоящему моменту "Форест" отклонил уже два предложения "Манчестер Сити" о покупке Андерсона, но на "Сити Граунд" понимают, что шансы сохранить Эллиота минимальны.



Поэтому "Форест" уже готовится к жизни без Андерсона, и для "лесников" оказалось очень кстати, что Бергвалл попросил "Тоттенхэм" отпустить его из клуба этим летом.



Серьезным претендентом на 20-летнего Бергвалла, который сейчас находится в расположении сборной Швеции на Чемпионате Мира, обещает стать и "Астон Вилла", сообщает The Athletic.