Уоткинс: "Тухель не боится кричать на игроков"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс заявил, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель "не боится" кричать на своих игроков.

Во время победного для англичан матча против Хорватии на ЧМ-2026 (4:2) Тухель был замечен кричащим "проснись" в адрес защитника "Тоттенхэма" Джеда Спенса.



По словам Уоткинса, это не единичный случай, однако Олли считает, что это лишь отражает характер Тухеля.



"Думаю, он не боится кричать на вас. Он всегда требователен к вам и следит за тем, чтобы вы каждый день были в тонусе".



"Мне повезло, что он накричал не на меня (в матче с Хорватией). Думаю, я совершил ошибку прямо перед ошибкой Джеда, но в итоге, к счастью, он накричал на Джеда".



"Думаю, это лишь показывает, что он победитель, и он всегда задает стандарты, следя за тем, чтобы мы им соответствовали".



"Именно это и необходимо, когда цель — победа на Чемпионате Мира. Он очень требователен, но когда он снаружи базы, он очень спокоен и расслаблен", — цитирует Уоткинса BBC.