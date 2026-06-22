"Юнайтед" договорился с Матеушем Фернандешем

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с полузащитником "Вест Хэма" Матеушем Фернандешем.

Несмотря на то, что Фернандеш интересен целому ряду других клубов, включая "Тоттенхэм", "Реал" и ПСЖ, именно "Юнайтед" удалось договориться с Матеушем об условиях личного контракта.



Теперь, как сообщает Football Insider, "Юнайтед" нужно согласовать с "Вест Хэмом" размер компенсации за 21-летнего португальца. В данный момент "красные дьяволы" предлагают 65 миллионов фунтов, а "молотобойцы" требуют 80 млн. фунтов.



Несмотря на сохраняющиеся разногласия двух клубов, "Вест Хэм" уже смирился с неизбежностью ухода Фернандеша и активно ищет замену Матеушу.