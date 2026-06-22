Сака приступил к тренировкам со сборной Англии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака приступил к тренировкам вместе с партнерами по сборной Англии в преддверии матча Чемпионата Мира против Ганы.
Только в субботу Сака был вынужден ограничиться индивидуальной работой на тренировке. Букайо все еще беспокоит ахилл, из-за которого против Хорватии в прошлую среду он появился лишь на заключительные 18 минут.
Наставник англичан Томас Тухель уже сказал, что Сака едва ли будет готов для выхода в старте против Ганы во вторник вечером, но, по крайней мере, в воскресенье Букайо тренировался в общей группе, сообщает BBC.
Вообще, 24-летний Сака испытывает проблемы с ахиллом уже несколько месяцев, однако в концовке сезона Букайо регулярно выходил в стартовом составе "Арсенала".
22.06.2026 08:00
Просмотров: 206
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: