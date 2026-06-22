Рэшфорд все еще может вернуться в "Барселону"

Отъезд Рафиньи в Саудовскую Аравию может открыть дверь к возвращению нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в испанскую "Барселону".

Рэшфорд забил 14 голов и отдал 14 результативных передач в 49 матчах за сезон аренды в "Барселоне", но каталонский клуб не стал пользоваться своей опцией по выкупу Маркуса за 26 миллионов фунтов, особенно после приобретения Энтони Гордона из "Ньюкасла" за 69 млн. фунтов.



Опция "Барселоны" по выкупу уже просрочена, и теперь Рэшфорд доступен для трансфера только за 40 млн. фунтов, которые прописаны в его контракте с "Юнайтед" в качестве отступных.



По информации talkSPORT, "Барселона" все еще может попытаться вернуть Рэшфорда, даже по увеличенной цене, если сможет выгодно продать Рафинью.



К 29-летнему бразильцу существует серьезный интерес из Саудовской Аравии, поэтому "не будет сюрпризом", если в следующем сезоне Рэшфорд и Гордон будут вместе играть за "Барселону".