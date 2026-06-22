Светская хроника за понедельник

"Барселона" следит за Микки Ван де Веном. Николас Джексон надеется произвести впечатление на Хаби Алонсо. ПСЖ поспорит с "Манчестер Юнайтед" за Крисенсио Саммервилла. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Барселона" находится среди клубов, которые наблюдают за ситуацией защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена. (Sky Sports)



Нападающий Николас Джексон не собирается проситься на выход из "Челси" и надеется произвести впечатление на нового главного тренера Хаби Алонсо в предсезонный период. (Football Insider)



Впечатлившись игрой Крисенсио Саммервилла на Чемпионате Мира, ПСЖ готов вступить в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за голландского вингера "Вест Хэма". (Daily Mirror)



"Юнайтед" не заинтересован в продаже нападающего Беньямина Шешко, за которым следят "Барселона" и "Атлетико". (TEAMtalk)



"Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Феликсу Нмече. (TEAMtalk)



"Ювентус" добавил в шорт-лист своих целей на лето голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса и защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса. (La Gazzetta dello Sport)



Переход полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона в "Сити" может вызвать эффект домино. Тогда "лесники" подпишут Давида Фраттези из "Интера", а "Интер" — Кертиса Джонса из "Ливерпуля". (La Gazzetta dello Sport)



"Брайтон" решает, заключить с Ясином Аяри новый контракт или продать шведского полузащитника, который вызывает интерес у "Ньюкасла". (Football Insider)



"Ньюкасл" может продать нападающего Ника Вольтемаде, за которым следят "Вилла", дортмундская "Боруссия" и "Атлетико". (AS)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении защитника Адама Уэбстера, чей контракт с "Брайтоном" истекает в конце июня. (The Sun)



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"Ипсвич" готовится подтвердить Гари О'Нила из "Страсбура" своим новым главным тренером. (The Athletic)



"Бернли" хочет сделать Крейга Беллами своим новым главным тренером. (Daily Mail)



Бывший вингер "Ньюкасла" Мигель Альмирон стал первым в истории игроком, удаленным за то, что закрывал свой рот рукой во время спора с соперником. (Daily Mail)



Полиция и ФИФА остались поражены, насколько домашнюю поддержку сборная Англии получила в Далласе. (Daily Mail)



В возрасте 38 лет из жизни ушел Алекс Хьюз, сын бывшего нападающего "Юнайтед" Марка Хьюза. (Sky Sports)