"Лидс" предложил 20 млн. фунтов за Ши Чарльза

"Лидс" сделал предложение в 20 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ши Чарльза.

Из-за шпионского скандала "Саутгемптон" был исключен из финала плей-офф Чемпионшипа, лишившись возможности выйти в Премьер-Лигу.



А теперь "Саутгемптон" может лишиться и Чарльза, одного из своих ведущих игроков. К Ши существует огромный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и за ее пределами, причем "Лидс" свое предложение уже выдвинул.



22-летний североирландец также находится на радаре у "Эвертона", "Аталанты" и "Манчестер Юнайтед", чей спортивный директор Джейсон Уилкокс и купил игрока в "Саутгемптон", когда трудился в клубе с "Сент-Мэри".



Помимо Чарльза, "Лидс" также охотится за вингерами Юлианом Брандтом и Харри Уилсоном, чьи контракты с дортмундской "Боруссией" и "Фулхэмом", соответственно, вот-вот истекут.