Райс советует фанатам восхищаться потенциалом Англии по исполнению стандартов
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс считает, что фанаты сборной Англии могут испытывать восторг насчет потенциала команды по исполнению стандартных положений.
Стандарты стали ключом к завоеванию "Арсеналом" титула Премьер-Лиги в этом сезоне, и теперь Райс пытается перенести это на международный уровень, уже результативно подав угловой в стартовом для англичан матче ЧМ-2026 против Хорватии. Деклан чувствует, что это может стать грозным оружием команды Томаса Тухеля в Северной Америке.
"Я бы даже не стал подавать угловые или стандарты, но Нико (Жове, тренер по стандартам) и главный тренер "Арсенала" увидели во мне нечто, чего нет в других".
"Они сказали, что я могу доставлять мяч в нужные зоны так, как никто другой в "Арсенале", за исключением Букайо (Сака). С того момента я просто проникся этим, поверил в это".
"Спустя некоторое время я чувствую, что каждый стандарт — будь то угловой или штрафной — может стать результативной передачей или возникнет опасный момент".
"Это хорошее отношение к стандартам, и фанаты сборной Англии могут испытывать восторг", — цитирует Райса ESPN.
21.06.2026 23:00
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