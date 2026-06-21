"Ливерпуль" отказался продать Джонса в "Интер" за 21.7 млн. фунтов

"Ливерпуль" отклонил уже два предложения итальянского "Интера" о покупке полузащитника Кертиса Джонса.

В этот уикенд "Интер" сделал уже свое второе предложение по Джонсу, выразив готовность заплатить "Ливерпулю" 25 миллионов евро (21.7 млн. фунтов).



И хотя "Ливерпуль" открыт к продаже Джонса, указанная сумма и близко не соответствует ожиданиям мерсисайдского клуба, поэтому в ответ немедленно последовал отказ.



Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" хочет за 25-летнего англичанина, чей контракт истекает через 12 месяцев, около 40 млн. евро (34.7 млн. фунтов).



Назначая цену за Джонса, "Ливерпуль" ориентируется на переход полузащитника Конора Галлахера из "Атлетико" в "Тоттенхэм" за 40 млн. евро в январе.



Добавим, изначально "Интер" пытался заполучить Джонса еще в январе, но предложение об аренде с опцией выкупа было без промедления отклонено спортивным директором "Ливерпуля" Ричардом Хьюзом.