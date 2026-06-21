"Ливерпуль" отказался продать Джонса в "Интер" за 21.7 млн. фунтов

Кертис Джонс "Ливерпуль" отклонил уже два предложения итальянского "Интера" о покупке полузащитника Кертиса Джонса.

В этот уикенд "Интер" сделал уже свое второе предложение по Джонсу, выразив готовность заплатить "Ливерпулю" 25 миллионов евро (21.7 млн. фунтов).

И хотя "Ливерпуль" открыт к продаже Джонса, указанная сумма и близко не соответствует ожиданиям мерсисайдского клуба, поэтому в ответ немедленно последовал отказ.

Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" хочет за 25-летнего англичанина, чей контракт истекает через 12 месяцев, около 40 млн. евро (34.7 млн. фунтов).

Назначая цену за Джонса, "Ливерпуль" ориентируется на переход полузащитника Конора Галлахера из "Атлетико" в "Тоттенхэм" за 40 млн. евро в январе.

Добавим, изначально "Интер" пытался заполучить Джонса еще в январе, но предложение об аренде с опцией выкупа было без промедления отклонено спортивным директором "Ливерпуля" Ричардом Хьюзом.





Метки Джонс, Интер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2026 22:00

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