Бергвалл сообщил "Тоттенхэму", что хочет уйти
Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Бергвалл уведомил свой клуб о желании уйти этим летом.
В этом сезоне Бергвалл принял участие в 23 матчах Премьер-Лиги, но лишь на 11 из них выходил в стартовом составе.
Желание играть регулярно заставило Бергвалла обратиться к руководству "Тоттенхэма" и попроситься на выход.
По информации The Athletic, к 20-летнему полузащитнику, который сейчас находится в расположении сборной Швеции на Чемпионате Мира, уже существует огромный интерес из Англии и Европы.
Бергвалл хорошо видит, что "Тоттенхэм" пытается укрепить центр поля, интересуясь Сандро Тонали и Матеушем Фернандешем, а в следующем сезоне "шпоры" не будут выступать в еврокубках, поэтому у Лукаса будет еще меньше возможностей проявлять себя.
21.06.2026 21:00
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Хотел вылететь с Тоттенхэмом в чемпионшип. Мечта не осуществилась :(
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