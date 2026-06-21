Бергвалл сообщил "Тоттенхэму", что хочет уйти

Лукас Бергвалл Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Бергвалл уведомил свой клуб о желании уйти этим летом.

В этом сезоне Бергвалл принял участие в 23 матчах Премьер-Лиги, но лишь на 11 из них выходил в стартовом составе.

Желание играть регулярно заставило Бергвалла обратиться к руководству "Тоттенхэма" и попроситься на выход.

По информации The Athletic, к 20-летнему полузащитнику, который сейчас находится в расположении сборной Швеции на Чемпионате Мира, уже существует огромный интерес из Англии и Европы.

Бергвалл хорошо видит, что "Тоттенхэм" пытается укрепить центр поля, интересуясь Сандро Тонали и Матеушем Фернандешем, а в следующем сезоне "шпоры" не будут выступать в еврокубках, поэтому у Лукаса будет еще меньше возможностей проявлять себя.





Метки Бергвалл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2026 21:00

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  1. closer 21.06.2026 21:59 # closer
    Хотел вылететь с Тоттенхэмом в чемпионшип. Мечта не осуществилась :(

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