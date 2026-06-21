Клопп заступился за Ван Дейка после критики Ван дер Ваарта

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заступился за Виргила Ван Дейка после того, как капитан "красных" и сборной Голландии был раскритикован экс-полузащитником "Тоттенхэма" Рафаэлем Ван Дер Ваартом.

После ничьей голландской сборной против Японии на Чемпионате Мира (2:2) Ван дер Ваарт очень жестко высказался насчет Ван Дейка.



"Честно говоря, я немного шокирован Ван Дейком. Этот его разворот... Это слегка похоже на "Боинг 747". Надеюсь, в дальнейшем он будет разворачиваться чуть быстрее на турнире", — сообщил Ван де Ваарт.



Такие слова очень задели Клоппа, который два года назад оставил работу в "Ливерпуле".



"Не знаю, имеет ли вообще упоминать имя Рафаэля Ван дер Ваарта. Когда он скажет что-либо позитивное насчет игрока, я буду готов снова воспринимать его серьезно".



"Такое впечатление, что он замечает что-либо, а затем пытается произнести красивое словечко насчет этого, но ничего не выходит. Да это и не так важно", — цитирует Клоппа talkSPORT.