Райс поведал, что уже полгода играет с болью
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признался, что его уже полгода беспокоит боль в задней поверхности бедра.
В стартовом для сборной Англии матче на Чемпионате Мира против Хорватии Райс был заменен на 72-й минуте, и это неслучайно.
Райс поддерживает решение главного тренера Томаса Тухеля его заменить, потому что в последнее время концовки матчей даются Деклану непросто.
"Это было умное решение. Я чувствовал небольшую невралгическую боль в задней поверхности бедра. У себя в "Арсенале" мне приходилось контролировать свое состояние долгое время, с Рождества".
"В конце концов заключительные 20 минут даются тяжелее всего и сопоставимы по испытываемым организмом стрессом с первыми 70. Думаю, это было действительно умное решение, потому что в последние дни я чувствовал себя очень хорошо", — цитирует Райса The Telegraph.
21.06.2026 18:00
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Задняя поверхность бедра - самая частая травма у этих калониров.
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