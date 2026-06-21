Райс поведал, что уже полгода играет с болью

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признался, что его уже полгода беспокоит боль в задней поверхности бедра.

В стартовом для сборной Англии матче на Чемпионате Мира против Хорватии Райс был заменен на 72-й минуте, и это неслучайно.

Райс поддерживает решение главного тренера Томаса Тухеля его заменить, потому что в последнее время концовки матчей даются Деклану непросто.

"Это было умное решение. Я чувствовал небольшую невралгическую боль в задней поверхности бедра. У себя в "Арсенале" мне приходилось контролировать свое состояние долгое время, с Рождества".

"В конце концов заключительные 20 минут даются тяжелее всего и сопоставимы по испытываемым организмом стрессом с первыми 70. Думаю, это было действительно умное решение, потому что в последние дни я чувствовал себя очень хорошо", — цитирует Райса The Telegraph.





Метки Арсенал, Райс, сборная Англии, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2026 18:00

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  1. chelsea88 21.06.2026 18:18 # chelsea88
    Задняя поверхность бедра - самая частая травма у этих калониров.

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