"Арсенал" готов начать переговоры по Роджерсу

"Арсенал" готов начать переговоры о приобретении нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса.

"Вилла" не хочет терять Роджерса, но, несмотря на попадание в Лигу Чемпионов, вынуждена продавать, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей.



Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" готовится активизировать свой интерес к Роджерсу и использовать своих игроков в расположении сборной Англии, чтобы склонить Моргана к переезду на "Эмирейтс".



Близкие к "Арсенал" и "Челси", еще одному заинтересованному в Роджерсе клубу, полагаю, что суммы в 85 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Виллу" сесть за стол переговоров.