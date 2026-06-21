Джеймс: "Очень тяжело видеть, что Кукурелья ушел"

Капитан "Челси" Рис Джеймс признался, что был опустошен решением своего партнера по команде Марка Кукурельи уйти в испанский "Реал".

Ранее в июне "Челси" продал Кукурелью в "Реал" за 51.8 млн. фунтов. В лице Марка "синие" лишились ключевого игрока, и Джеймса это расстраивает.



"Да, я разговаривал с ним несколько дней назад. Разумеется, он удивительный игрок, точно один из лучших левых защитников в мире".



"Таков футбол. Игроки куда-то переходят каждые несколько месяцев, и мне очень тяжело видеть, что он уходит от нас. Но я желаю ему всего наилучшего", — сообщил Джеймс talkSPORT.