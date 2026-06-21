"Лидс" сделал предложение Харри Уилсону

"Лидс" сделал заманчивое предложение вингеру "Фулхэма" Харри Уилсону.

Контракт Уилсона с "Фулхэмом" по-прежнему истекает в конце июня, а смена главного тренера не помогает "дачникам" в удержании своего ключевого игрока.



Высока вероятность, что Уилсон покинет "Фулхэм" свободным агентом, и Football Insider утверждает, что "Лидс" уже поманил Харри долгосрочным контрактом со значительным повышением зарплаты.



На 29-летнего валлийца, который забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в 41 матча этого сезона, также претендуют "Астон Вилла" и "Эвертон".