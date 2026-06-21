"Челси" установил цену за Филипа Йоргенсена
"Челси" хочет свыше 15 миллионов фунтов за своего голкипера Филипа Йоргенсена, который более не чувствует себя счастливым в клубе.
В этом сезоне Йоргенсен сыграл только 12 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, что никак не устраивает 24-летнего голкипера сборной Дании.
По информации Football Insider, Йоргенсен уже сказал "Челси" о своем желании уйти в другой клуб, где он сможет стать первым номером.
"Челси" не собирается стоять у Йоргенсена на пути, но оценивает дублера Роберта Санчеса более чем в 15 млн. фунтов, что может стать проблемой для заинтересованных клубов.
21.06.2026 13:00
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