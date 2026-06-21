Родри не спешит соглашаться на новый контракт с "Сити"

"Манчестер Сити" до сих пор не получил ответа от своего полузащитника Родри на предложение о новом контракте.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Сити" предложил Родри новый контракт несколько месяцев назад, еще когда Хосеп Гвардиола был главным тренером "горожан".



В данный момент переговоры находятся на паузе, особенно с учетом поездки 29-летнего полузащитника на Чемпионат Мира со сборной Испании.



От действующего контракта Родри остается только 12 месяцев, и игрок рассматривает возможность остаться в "Сити" еще на сезон, чтобы затем уйти свободным агентом.