Родри не спешит соглашаться на новый контракт с "Сити"

Родри "Манчестер Сити" до сих пор не получил ответа от своего полузащитника Родри на предложение о новом контракте.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Сити" предложил Родри новый контракт несколько месяцев назад, еще когда Хосеп Гвардиола был главным тренером "горожан".

В данный момент переговоры находятся на паузе, особенно с учетом поездки 29-летнего полузащитника на Чемпионат Мира со сборной Испании.

От действующего контракта Родри остается только 12 месяцев, и игрок рассматривает возможность остаться в "Сити" еще на сезон, чтобы затем уйти свободным агентом.





Метки контракты, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2026 12:00

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