Салиба: "Я не готов на 100 процентов"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба признался, что подошел к Чемпионату Мира, будучи готовым не на все 100 процентов.

В этом сезоне Салиба вместе с "Арсеналом" выиграл титул Премьер-Лиги, а также достиг финала Лиги Чемпионов, и теперь сборной Франции, куда Вильям был вызван на ЧМ-2026, приходится иметь дело с последствиями.



"У меня возникали кое-какие болячки на протяжении месяцев. Я играл, стиснув зубы, потому что на кону были Лига Чемпионов и Премьер-Лига. Но тренерский штаб очень хорошо контролировал мое состояние".



"Чемпионат Мира бывает только раз в четыре года, поэтому ты должен стиснуть свои зубы. Я не готов на 100 процентов, но здесь хватает игроков, которые тоже не готовы на 100 процентов, поэтому оправданий быть не может", — цитирует Салиба Daily Mirror.