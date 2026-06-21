Доку уедет с ЧМ-2026 на роды своей жены

Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку решил временно покинуть лагерь сборной Бельгии на Чемпионате Мира, за что был подвергнут критике со стороны болельщиков.

На второй неделе июля Ширен, супруга Доку, должна родить их первенца. Это как раз совпадает с четвертьфинальной стадией ЧМ-2026.



Не желая пропустить столь важное событие в своей жизни, 24-летний игрок решил отпроситься у главного тренера бельгийцев Руди Гарсии и слетать через океан, чем вызвал большое возмущение среди фанатов.



"Это мой первый ребенок, поэтому я определенно хочу присутствовать. Если вы спросите меня, я скажу, что никто не хочет пропустить рождение своего первого ребенка. Но мне известно, что футбол связан со множеством других аспектов", — цитирует Доку BBC.