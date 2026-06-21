"Челси" следит за ситуацией Вирца

"Челси" следит за ситуацией атакующего полузащитника "Ливерпуля" Флориана Вирца.

Вирц только прошлым летом присоединился к "Ливерпулю", будучи купленным у "Байера" за 116 миллионов фунтов.



Дебютный сезон Вирца в "Ливерпуле" сложился очень непросто. Флориан забил семь голов и отдал восемь результативных передач в 49 матчах, но часто был нестабилен и не проявлял себя в больших играх.



По информации Football Insider, новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заинтересован в воссоединении с Вирцем, с которым ему довелось поработать в "Байере".



Однако "Челси" попытается приобрести Вирца только в случае расставания с оцениваемым в 120 млн. фунтов Энцо Фернандесом, который мечтает последовать за Марком Кукурельей в "Реал".