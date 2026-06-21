Кейн обсудит новый контракт с "Баварией" после ЧМ-2026

Капитан сборной Англии Харри Кейн договорился с немецкой "Баварией" обсудить новый контракт уже после Чемпионата Мира.

По информации Sky Sport Germany, Кейн и "Бавария" уже провели предварительные переговоры о новом контракте до 2029 года.



Однако сейчас стороны согласились поставить этот процесс на паузу, чтобы 32-летний нападающий смог полностью сосредоточиться на Чемпионате Мира.



После турнира в Северной Америке Кейн и "Бавария" вернутся за стол переговоров, и в данный момент шансы на согласование новой сделки оцениваются как "очень хорошие".



Кейн не контактирует с каким-либо другим клубом, не помышляет о возвращении в Премьер-Лигу и вполне открыт к продлению сотрудничества с "Баварией".