Аманда Стейвли задумывается о покупке "Вест Хэма"

Бывшая совладелица "Ньюкасла" Аманда Стейвли задумывается о приобретении "Вест Хэма".

В 2021 году Стейвли помогла Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл", за что получила долю в клубе и кресло директора.



Впоследствии Стейвли покинула "Ньюкасл", и сейчас ее с супругом Мехрдадом Годусси фонд PCP Capital Partners ищет новый футбольный клуб для инвестиций.



По информации Daily Mail, Стейвли также рассматривала вариант с "Тоттенхэмом", но сейчас Аманда сосредоточена на "Вест Хэме", уже проведя предварительные переговоры.



Следующий сезон "Вест Хэм" начнет в Чемпионшипе, что может быть быть подходящим моментом для Дэвида Салливана и Даниэля Кретинского продать свои акции.