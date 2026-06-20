Жо советует Савиньо перейти в "Тоттенхэм"

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Жо посоветовал вингеру "горожан" Савиньо перейти в "Тоттенхэм".

22-летний Савиньо отметился лишь семью появлениями в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, и дефицит игровых минут подталкивает соотечественника Жо к смене клуба.



По слухам, "Сити" уже обсуждает покупку Савиньо за 60 миллионов фунтов, и Жо считает, что это был бы правильный трансфер.



"Если смотреть объективно, то Савиньо очень хорошо начал. Состав "Сити" полон классных игроков, и особенно сильна конкуренция на фланговых позициях. Это усложняет ему жизнь. Он хорошо развивался, но из-за травм был отброшен назад. Гвардиола перестал регулярно его использовать, у него не было длинной серии матчей".



"На месте его агента я бы сосредоточился на игровом времени и стабильности. Переход вроде обсуждаемого в "Тоттенхэм" был бы очень полезен для него. Думаю, там у него было бы больше минут, больше возможностей развиваться и более стабильная обстановка, нежели если бы он остался в "Сити".



"В "Сити" ему всегда придется иметь дело с огромной конкуренцией. В другой клуб он бы пришел с репутацией побывавшего в "Манчестер Сити" игрока и того, кто может немедленно приносить пользу. Он все еще может преуспеть в "Сити", но эта постоянная конкуренция — часть футбола", — сообщил Жо Bolavip.