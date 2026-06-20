Сака тренируется отдельно от партнеров по сборной Англии
Вингер "Арсенала" Букайо Сака тренировался отдельно от своих партнеров по сборной Англии в субботу.
Напомним, в расположение сборной Англии 24-летний Сака прибыл с повреждением ахилла, который беспокоит его с поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги в марте.
Сака отметился появлением на замену на 72-й минуте в стартовом для англичан матче на Чемпионате Мира против Хорватии в минувшую среду (4:2).
В ближайший вторник английская сборная сыграет на ЧМ-2026 против Ганы, и Сака до сих пор не может полноценно тренироваться. Как сообщает BBC, в субботу Букайо оказался единственным игроком, который не занимался в общей группе.
20.06.2026 22:00
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