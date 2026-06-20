"Сити" почти согласовал компенсацию за Мареску
"Манчестер Сити" близок к договоренности с "Челси" насчет компенсации за главного тренера Энцо Мареску.
"Челси" указал Мареске на дверь в январе, когда от контракта Энцо оставалось еще три с половиной года.
Именно Мареска был избран "Сити" на роль преемника для Хосепа Гвардиолы, и The Guardian утверждает, что вскоре "горожане" смогут подтвердить назначение Энцо.
По информации источника, у "Челси" есть реальные доказательства того, что Мареска разговаривал с "Сити", чем нарушил условия своего контракта, поэтому "синие" и потребовали компенсацию за Энцо.
"Челси" дал понять "Сити", что готов обратиться с жалобой в Премьер-Лигу, однако "горожане" решили до этого не доводить и согласились обсудить денежную компенсацию, размер которой почти урегулирован.
Ожидается, что в итоге "Сити" заплатит за Мареску свыше 10 миллионов фунтов.
20.06.2026 20:00
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Последние комментарии:
Вот и Сити во всей красе. Но бл*ть как же кайфово что жертвой стал Щленсе. Этот гнида клуб получил карму
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Гнидэска.
Надеюсь у всех глаза уже открылись на ситуацию полностью
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