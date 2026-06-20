"Сити" почти согласовал компенсацию за Мареску

Энцо Мареска "Манчестер Сити" близок к договоренности с "Челси" насчет компенсации за главного тренера Энцо Мареску.

"Челси" указал Мареске на дверь в январе, когда от контракта Энцо оставалось еще три с половиной года.

Именно Мареска был избран "Сити" на роль преемника для Хосепа Гвардиолы, и The Guardian утверждает, что вскоре "горожане" смогут подтвердить назначение Энцо.

По информации источника, у "Челси" есть реальные доказательства того, что Мареска разговаривал с "Сити", чем нарушил условия своего контракта, поэтому "синие" и потребовали компенсацию за Энцо.

"Челси" дал понять "Сити", что готов обратиться с жалобой в Премьер-Лигу, однако "горожане" решили до этого не доводить и согласились обсудить денежную компенсацию, размер которой почти урегулирован.

Ожидается, что в итоге "Сити" заплатит за Мареску свыше 10 миллионов фунтов.





Метки Манчестер Сити, Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2026 20:00

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  1. ment 20.06.2026 20:10 # ment
    Вот и Сити во всей красе. Но бл*ть как же кайфово что жертвой стал Щленсе. Этот гнида клуб получил карму

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  2. dembo 20.06.2026 20:04 # dembo
    Гнидэска.

    Надеюсь у всех глаза уже открылись на ситуацию полностью

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